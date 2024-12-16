تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.


وحرص لاعبو الفريق على تحية المدير الفني والترحيب به في بداية الجلسة، قبل أن يتحدث جروس مع اللاعبين ويؤكد لهم على أهمية الفترة المقبلة.

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وشدد المدير الفني على أن الفترة المقبلة تتطلب العمل والتركيز من الجميع  بكل قوة من أجل المنافسة على كافة البطولات وصناعة التاريخ مع القلعة البيضاء.


وقال جروس للاعبي الفريق خلال الجلسة:" علينا جميعًا أن نكون على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة".
وفي نهاية الجلسة حرص المدير الفني على شرح خطة العمل خلال الفترة المقبلة.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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