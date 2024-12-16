كريستيان جروس يقود مران الزمالك استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

قاد السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران اليوم الاثنين بعد توليه المهمة استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



ويتواجد رفقة المدير الفني كل من أمير عزمي مساعدًا له وعبد الله طارق مترجمًا، بجانب حازم إمام المدرب المساعد، وعماد المندوه مدرب الحراس.



وكان مجلس إدارة النادي أعلن رسميًا عن التعاقد مع كريستيان جروس لتدريب الفريق، بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني أمس الأحد، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.