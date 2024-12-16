خدمة إجتماعية أسيوط تُطلق دليلًا تدريبيًا لتقديم المشورة الإجتماعية الصحية بمستشفيات المحافظة

أطلقت كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة أسيوط اليوم الاثنين دليلًا تدريبيًا لتقديم المشورة الإجتماعية الصحية وحيث يتم تنفيذه بمستشفيات محافظة أسيوط

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان عبدالعال عميد الكلية، والدكتورة راندا محمد سيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد محمد سليمان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة على أهمية تثقيف وتوعية الزائرين والمترددين على المستشفيات؛ بالأمراض المختلفه وطرق الوقايه منها، والتوعيه الصحيه فى كافة مجالاتها، وتسهيل مهمه المرضى فى الحصول على الرعايه الطبيه اللازمه فى سهوله ويسر، وتخفيف آلامهم، وإزالة القلق والتوتر لديهم، مشيرًا إلى دور الدليل التدريبي والتوعوى الذى يستهدف تقديم المشورة الإجتماعية الصحية؛ للمُترددين على المستشفيات، وتثقيفهم، وربط المستشفيات بالمجتمع؛ للاستفادة بكافة الامكانيات المتاحه لدعم الخدمة الطبية والاجتماعية.

وأشاد الدكتور محمود عبدالعليم، بدور الكلية فى إطلاق هذا الدليل التدريبي، والإرشادى ؛ من أجل تحسين صحة الفرد والمجتمع، وذلك من خلال تقديم المعلومات اللازمة لاتباع أساليب، وأنماط حياة صحية، وإحداث تغيير إيجابي، ومستدام لافتًا: أن هذا الدليل التدريبي يأتى فى إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية" بداية"،و "100 مليون صحة".

وأشارت الدكتورة إيمان عبدالعال، إلى أن الدليل التدريبى يأتى بمشاركة؛ طلاب الدراسات العليا بالكلية لتقديم المشورة الإجتماعية، والصحية؛ لجميع المترددين على مستشفيات محافظة أسيوط.

وأضافت الدكتورة راندا محمد سيد أن الدليل يستهدف الزائرين، والمُترددين على مستشفيات محافظة أسيوط، من الفئة العمرية 12 حتى 60 عامًا، والذين يتعرضون لمشكلات صحية، واجتماعية، مشيرةً إلى أن سيتم تطبيقه على جميع مستشفيات جامعة أسيوط كمرحلة أولى، ومن ثم التوسع ليشمل جميع مستشفيات جامعة أسيوط