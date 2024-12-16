سكرتير عام الدقهلية يترأس لجنة القيادات لاختبار نواب رئيس وسكرتيري مراكز ورؤساء قرى

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سكرتير عام الدقهلية
سكرتير عام الدقهلية خلال ترأس اللجنة

ترأس اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اليوم اجتماع لجنة القيادات لاختيار نواب وسكرتيري رؤساء مراكز ومدن ورؤساء قرى، وضمت لجنة الاختبارات في عضويتها، فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية،الأستاذة آمال بحيري مدير عام التنظيم والإدارة، وياسر فرج مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والدكتورة أمل السعيد مدير إدارة الموارد البشرية.

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الذي يؤكد فيها أن تجري المقابلات والاختبارات بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا على تكافؤ الفرص في اختيار أكفأ العناصر لشغل الوظائف،وفقا للأسس والقواعد والشروط التي تتطلبها كل وظيفة.

وذلك لاختبار 11 متقدم لوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة،8 متقدمين لشغل وظيفة سكرتير رئيس مدينة،13 متقدم لشغل وظيفة رئيس قرية، باجمالي 32 شخص متقدمين للاختبار،في اطار التدوير الوظيفي واختيار الكفاءات والمتميزين لرفع مستوى الأداء الوظيفي.

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