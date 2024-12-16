وزير الزراعة يختتم زيارته للأقصر بتفقد مركز تنسيقي حديث

اختتم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، زيارته لمحافظة الأقصر بتفقد مركز الأقصر التنسيقي لتعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة في صعيد مصر.

رافقه في الجولة "جان بيير دومارجوري"، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، بالإضافة إلى وفد رسمي من الوزارة.

جاءت الجولة عقب الانتهاء من تجهيز المركز بالكامل، حيث شملت تفقد الأقسام وقاعات التدريب، إلى جانب لقاء العاملين والمتدربين من مزارعي المحافظة الذين يشاركون في دورات تدريبية بالشراكة مع البنك الزراعي حول الشمول المالي.

شراكة تنموية مستدامة

وأكد وزير الزراعة، أن إنشاء المركز جاء في إطار الشراكة بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، بهدف دعم التنمية المستدامة ونقل المعرفة، مع التركيز على تعزيز دور مصر في دعم الدول الأفريقية من خلال مبادرات تعاون "جنوب-جنوب".

وأشار إلى أن المركز يُعد منصة تجمع بين الحكومة المصرية وشركاء دوليين لتقديم نماذج تنموية مبتكرة قابلة للتكرار في مصر والبلدان الأفريقية.

أهداف متعددة للمركز

يسعى مركز الأقصر التنسيقي إلى تحقيق عدة أهداف تنموية تشمل:

تعزيز مرونة المجتمعات الأكثر احتياجًا لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.

دعم التنمية الزراعية والتكيف مع تغير المناخ عبر تقديم حلول مبتكرة لصغار المزارعين.

تشجيع الاقتصاد الأخضر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

تحسين سلاسل القيمة الغذائية عبر تطوير الإنتاج والتخزين والنقل والتسويق.

استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة لنشر المعلومات والمعرفة.

تعزيز مشاركة المرأة في المبادرات التنموية وتمكينها من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتعليم المستمر.

دعم المزارعين المحليين

وفي إطار جولته بالمحافظة، التقى وزير الزراعة عددًا من المزارعين في الجمعيات الزراعية، حيث استمع إلى مطالبهم وناقش سبل تقديم الدعم المستمر لهم.

تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع المزارعين ودعم جهودهم في تحقيق التنمية الزراعية.

ختامًا، يعتبر مركز الأقصر التنسيقي كنموذج ريادي لتحقيق التنمية المستدامة ونشر الابتكار في صعيد مصر، مع تطلعات لتوسيع أثره إلى دول أفريقية أخرى.