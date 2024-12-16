وزير الزراعة يتفقد مشروعات الأقصر ويطلق مبادرة لدعم صغار المزارعين

قام علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيارة ميدانية إلى جمعيتي البغدادي ومنشأة العماري بمحافظة الأقصر، ضمن جولته لتفقد المشروعات الزراعية بالمحافظة.

تفاصيل الجولة

رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب جان بيير دومارجوري، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر.

تفقد الوزير أنشطة الجمعيتين واطلع على أوضاع الأسمدة والمخازن، كما عقد لقاء مفتوحًا مع المزارعين للاستماع إلى مشكلاتهم، مؤكدًا أهمية وصول الدعم لمستحقيه، خاصة في ما يتعلق بتوزيع الأسمدة بشكل منضبط.

دعم المزارعين

في استجابة لمطالب مزارعي منشأة العماري، وجه وزير الزراعة بتخفيض خدمات التسوية بالليزر وحرث التربة بنسبة 25% لتشجيعهم على تبني الممارسات الزراعية الحديثة، مشددًا على أهمية تطوير الجمعيات الزراعية لتعزيز دورها في توفير مستلزمات الإنتاج وخدمة الفلاحين بشكل أفضل.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بـالإرشاد الزراعي من خلال تحديث المراكز الإرشادية وتطوير طرق التوعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل تطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يسهم في نشر التوصيات الفنية بين المزارعين.

إطلاق مشروع لدعم صغار المزارعين

أطلق وزير الزراعة، بمشاركة جان بيير دومارجوري، نموذجًا لمشروع دعم صغار المزارعين باستخدام الطاقة الشمسية لتوحيد الحيازات الزراعية في زراعة محصول القصب. ينفذ المشروع على مساحة 50 فدانًا ويخدم 80 مزارعًا.

يهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، ودعم المرأة اقتصاديًا، وتعزيز الشمول المالي.

صندوق التكافل الزراعي

أعلن الوزير عن قرب بدء العمل بـصندوق التكافل الزراعي، والذي يهدف إلى حماية المزارعين من الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية أو أي أضرار أخرى.

يجري حاليًا الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للصندوق تحت إشراف القيادة السياسية.

تعاون مثمر

شهدت الجولة تأكيدًا على الشراكة بين وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي، حيث أبدى جان بيير دومارجوري شكره للوزير على جهوده في إنجاح المشروعات المشتركة، مشيرًا إلى ما حققته تلك الجهود من تحسين في مستوى معيشة المزارعين، خصوصًا في صعيد مصر.

يأتي هذا المشروع ضمن الاتفاقية التشغيلية الموقعة بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي في سبتمبر الماضي، والتي تهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر ملموس لصالح صغار المزارعين.