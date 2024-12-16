أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات بالقليوبية

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة القليوبية، عن أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في محافظة القليوبية بعد أن جرى إجراء القرعة اليوم.

وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في القليوبية، أنه فاز 495 مواطن في القرعة الأساسية زيادة عن العام الماضي و168 احتياطي.

من جانبه قدم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، خالص التهاني للفائزين، مشيدًا بالشفافية والنزاهة التي اتسمت بها عملية اختيار الحجاج.

وأشاد بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنظيم وإعداد المنظومة الإلكترونية التي أُجريت من خلالها القرعة، متمنيًا لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام التوفيق في الفرص القادمة.

أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات بالقليوبية

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التضامن الاجتماعى المهندس أيمن عطية محافـظ القليوبيــة قرعة حج
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