بعد 8 وقائع.. حبس عاطل تخصص في سرقة السيارات بمدينة نصر

حوادث
متهم
متهم

قررت نيابة مدينة نصر حبس عاطل، تخصص في السرقة من داخل السيارات بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط عاطل – له معلومات جنائية - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

وأقر بارتكابه 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (مالك محل أجهزة إلكترونية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم).. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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