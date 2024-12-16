إسعاد يونس تحصل على جائزة أفضل برنامج إذاعي

حققت إذاعة 9090 إنجازًا جديدًا بفوزها بجائزة أفضل إذاعة لعام 2024، وذلك بناءً على تصويت الجمهور الذي أثبت مرة أخرى مدى التقدير الذي تحظى به الإذاعة بين المستمعين، هذا النجاح يعكس التزام المحطة بتقديم محتوى إذاعي متنوع ومميز، يناسب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات.



كما واصلت إذاعة 9090 حصدها للجوائز في عام 2024، حيث فاز برنامج "زي ما بقولك كده" للإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس بجائزة أفضل برنامج إذاعي، يعكس هذا التكريم النجاح الكبير الذي حققه البرنامج، بفضل محتواه المميز وأسلوبه الفريد في تقديم المعلومات والقصص التي تلامس حياة الجمهور.

إسعاد يونس، بأدائها المحترف وشخصيتها المحببة، نجحت في تعزيز مكانة البرنامج، ليصبح واحدًا من أهم البرامج الإذاعية وأكثرها استماعًا على مستوى مصر والوطن العربي.



إذاعة 9090 استطاعت أن تحافظ على مكانتها الرائدة بفضل فريق عملها من المذيعين المميزين، وبرامجها الترفيهية والثقافية والإخبارية التي تلبي احتياجات المستمع المصري والعربي.

وكانت آخر الأعمال الفنية التي قدمتها النجمة والإعلامية إسعاد يونس هي مسرحية "إس إس هانم"، التي تم عرضها خلال شهر نوفمبر الماضي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

المسرحية حققت نجاحًا لافتًا، حيث جمعت بين الكوميديا والدراما في قالب يمزج بين الأصالة والمعاصرة، ما جعلها تجربة فنية مميزة للجمهور السعودي والعربي، وتعد هذه المشاركة ضمن موسم الرياض دليلًا على استمرارية إسعاد يونس في تقديم أعمال مبدعة ومختلفة، تجمع بين الرسائل الفنية الهادفة والترفيه الراقي.