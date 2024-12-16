اختلفوا بسبب الكيف.. قرار النيابة ضد المتهم بقتل شاب في شوارع المطرية



قررت نيابة المطرية حبس المتهم بقتل شريكه بتجارة المخدرات بسبب خلاف على توزيع مبلغ مالي حصيلة تجارتهما بمنطقة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة ونتج عنها سقوط قتيل بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بآثار تعدي بسلاح أبيض، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شريك المجني عليه في تجارة المخدرات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بسبب اختلافهما على مبلغ مالي حصيلة تجارتهما غير المشروعة بالمواد المخدرة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.