علي معلول يطلب جلسة مع محمد رمضان لحسم مصيره مع الأهلي في يناير المقبل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

طالب التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم وتحديد مصيره.

ويرغب معلول، في معرفة مصير مستقبله داخل القلعة الحمراء في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، ويملك عدة عروض رسمية في الوقت الحالي، من أجل التوقيع مجانًا في الفترة الحرة يناير المقبل.

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ومن المنتظر أن يعقد اللاعب التونسي اجتماع مع رمضان، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من تتجه النية لدى إدارة النادي لقيد اللاعب في يناير المقبل، بعدما تم وضع على قائمة الانتظار مع بداية الموسم الجاري، بسبب إصابته.

وتعافى معلول من إصابة وتر أكيليس والتي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق ضد الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الماضية، وشارك في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

 

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