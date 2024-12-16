إصابة شخصان إثر انقلاب موتوسيكل عند قرية قرقاص فى أسيوط

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أصيب شخصان مساء اليوم الأثنين إثر حادث انقلاب موتوسيكل عند قرية قرقاص بمركز أسيوط بمحافظة أسيوط 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث انقلاب موتوسيكل عند قرية قرقاص بمركز أسيوط 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة أسيوط وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث انقلاب موتوسيكل عند قرية قرقاص بمركز أسيوط 

 

واسفر الحادث عن إصابة شخصان وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي بجامعة أسيوط لتلقى العلاج 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

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