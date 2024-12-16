نتيجة حج الجمعيات الأهلية.. موعد سداد تكاليف الحج ومصير المتخلفين

يتساءل المواطنون من المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية عن موعد سداد تكاليف الحج الخاصة بهم وذلك بعد اعلاننتسجة القرعة بشكل رسمي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

موعد سداد تكاليف حج الجمعيات الأهلية

الحجاج المختارون مطالبون بسداد التكاليف عبر البنوك الحكومية أو البريد المصري بين 17 و26 ديسمبر.

وفي حال عدم السداد، سيتم تصعيد بدلاء من قوائم الانتظار.



رابط الاستعلام عن نتيج قرعة حج الجمعيات الأهلية

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نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج من بين 41 ألف متقدم لأداء حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446 هـ/2025 م.

وتم تنفيذ القرعة عبر بوابة الحج الموحدة تحت إشراف وزارة الداخلية، لضمان الشفافية التامة دون تدخل بشري.

عدد التأشيرات المخصصة

تم تخصيص 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية.

التوزيع يتم بناءً على نسبة الطلبات بكل محافظة.

مستويات برامج الحج وأسعارها

مستوى أول: فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي، بتكلفة 395 ألف جنيه شامل الوجبات.

مستوى ثاني: فنادق مصنفة على بعد 750 مترًا من الحرم، بتكلفة 268 ألف جنيه شامل الوجبات.

مستوى ثالث: فنادق على بعد 1400 متر من الحرم، بتكلفة 240 ألف جنيه شامل الوجبات.

هذه الأسعار لا تشمل تذكرة الطيران التي ستحدد لاحقًا بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

خدمات إضافية

رعاية طبية: بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي، مع تخصيص عيادات بمقار الإقامة في مكة والمدينة.

وعظ ديني: بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لتقديم الإرشاد للحجاج.

إحصاءات

بلغت نسبة السيدات المتقدمات 57%، مقابل 43% للذكور.

وتصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد الطلبات.



وعلى الحجاج اتباع التعليمات بدقة وإتمام الإجراءات في المواعيد المحددة لضمان تجربة حج مريحة ومنظمة.