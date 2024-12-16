وفد من إسبانيا والمكسيك في زيارة لمكتبة الإسكندرية

استقبلت مكتبة الإسكندرية اليوم الأثنين الدكتور محمد عز الدين؛ مؤسس ورئيس أكاديمية حضارة مصر القديمة بإسبانيا، والأستاذ حمدي زكي؛ المستشار السياحي بإسبانيا، ورافقهم وفد مكون من 32 فرد من إسبانيا والمكسيك.

وأهدى الوفد مكتبة الإسكندرية مجموعة من الكتب، ثم قاموا بجولة في المكتبة لزيارة قاعة الاطلاع الرئيسية، والمعارض والمتاحف، والتعرف على الخدمات والمشروعات التي تقدمها المكتبة.

واستقبل الوفد الأستاذة هايدي الشافعي؛ مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، والدكتور حسين عبد البصير؛ مدير متحف الآثار، حيث قاما بالترحيب بأعضاء الوفد والتقدم بالشكر لهم على هذا الإهداء القيم.

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