تفاصيل اجتماع منسقي طب الأسرة ومسؤولي الرعاية الأساسية والمبادرات لبحث آليات العمل بالدقهلية

ترأس الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى اجتماعا موسعًا مع منسقي طب الأسرة ومسؤولي الرعاية الأساسية والمبادرات بالادارات الصحية وذلك لمناقشة خطة العمل الجديدة



جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بمراجعة معدلات الأداء بالمبادات الرئاسية بشكل دورى وتطوير خدمات الرعاية الأولية وبحضور الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى والدكتور رامى السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية

بحث الاجتماع آليات العمل خلال الفترة المقبلة والسلبيات الواردة فى تقارير المرور وكيفية تلافيها بالإضافة إلى مؤشرات الأداء والانضباط الإداري وتكثيف المرور ووضع خطة بديلة حال غياب أحد الأطقم الطبية.

كما تم التوجيه بمتابعة أرصدة الأدوية والمستلزمات بالوحدات والمراكز الصحية لا سيما وحدات التطوير، وتم الحث على تنشيط الترددات والمبادرات الرئاسية، مع التشديد على مسؤولي الرعاية الاساسية بالإدارات بضرورة وجود نقاط تواصل مع الأطقم النوبتجية لسهولة التواصل وحل معوقات الأداء.



وكيل مديرية الصحة بالدقهلية خلال الآجتماع

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