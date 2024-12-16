تفاصيل اجتماع منسقي طب الأسرة ومسؤولي الرعاية الأساسية والمبادرات لبحث آليات العمل بالدقهلية

محافظات
وكيل مديرية الصحة
وكيل مديرية الصحة بالدقهلية خلال الآجتماع

ترأس الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى اجتماعا موسعًا  مع منسقي طب الأسرة ومسؤولي الرعاية الأساسية والمبادرات بالادارات الصحية وذلك لمناقشة خطة العمل الجديدة
 

جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة  بمراجعة معدلات الأداء بالمبادات  الرئاسية بشكل دورى وتطوير خدمات الرعاية الأولية وبحضور الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى والدكتور رامى السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية 
بحث الاجتماع آليات العمل خلال الفترة المقبلة والسلبيات الواردة فى تقارير المرور وكيفية تلافيها بالإضافة إلى مؤشرات الأداء والانضباط الإداري وتكثيف المرور ووضع خطة بديلة حال غياب أحد الأطقم الطبية. 
كما تم التوجيه بمتابعة أرصدة الأدوية والمستلزمات بالوحدات والمراكز الصحية لا سيما وحدات التطوير، وتم الحث على تنشيط الترددات والمبادرات الرئاسية، مع التشديد على  مسؤولي الرعاية الاساسية بالإدارات بضرورة وجود نقاط تواصل مع الأطقم النوبتجية لسهولة التواصل وحل معوقات الأداء. 
 

وكيل مديرية الصحة بالدقهلية خلال الآجتماع

bc47728f-e947-4bf4-8c4d-bd03c91c64fd
bc47728f-e947-4bf4-8c4d-bd03c91c64fd
2874bb06-2d44-4125-873c-446467e63948
2874bb06-2d44-4125-873c-446467e63948
d5f7a152-0300-4caf-af79-136f53cedea3
d5f7a152-0300-4caf-af79-136f53cedea3
9f61db46-3a12-4f23-8e01-a97347607ef3
9f61db46-3a12-4f23-8e01-a97347607ef3
الرعاية الاساسية المبادرات الرئاسية المراكز الصحية المبادرات الرعاية الاولية الإدارات الصحية العمل الجديد خلال الفترة المقبلة مدير عام الطب الوقائي مستلزمات وحدات التطوير مؤشرات

مواد متعلقة

سكرتير عام الدقهلية يترأس لجنة القيادات لاختبار نواب رئيس وسكرتيري مراكز ورؤساء قرى

محافظ الدقهلية: ضبط نحو 20 ألف زجاجة مشروبات غازية وتحرير 255 مخالفة للرقابة على الأسواق

محافظ الدقهلية: الموافقة على انشاء قسم ثالث المنصورة وحي جنوب لضمان وصول كافة الخدمات للمواطنين

أسعار التوابل اليوم الاثنين 16-12 -2024 في محافظة الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بلقاس ويحيل 51 طبيب للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع ومنافذ البيع ببلقاس..ويكليف وكيل التموين بالمرور اليومي على المنافذ

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 16-12-2024 في الدقهلية

أسعار السمك اليوم الاثنين 16-12-2024 في الدقهلية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

فوز السكة الحديد والمنصورة والبلدية وتعادل بترول أسيوط وأسوان بالمحترفين

بلدية المحلة يهزم بطنطا بثنائية في دوري المحترفين

عاجل.. الزمالك يعلن التعاقد مع السويسري كريستيان جروس

عاجل.. البرلمان الألماني يحجب الثقة عن حكومة شولتس

تحت قيادة جروس.. تدريبات قوية للبدلاء والمستبعدين من مباراة المصري في الكونفدرالية

سعر الذهب اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 بمحال الصاغة

سفيرة البحرين تقيم حفل استقبال لدبلوماسيي وموظفي السفارة احتفالا بالعيد الوطني