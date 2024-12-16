تحت قيادة جروس.. تدريبات قوية للبدلاء والمستبعدين من مباراة المصري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة المصري الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية تدريبات قوية خلال مران اليوم الاثنين، استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، قبل خوض تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.

txt

تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

txt

حسين السيد ورامي نصوحي يؤازران لاعبي الزمالك قبل لقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري الدوري المصري الممتاز الجولة الخامسة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية لحراس الزمالك مسابقة الدوري المصري الممتاز مواجهة سيراميكا كليوباترا

مواد متعلقة

رسميًا.. كريستيان جروس مديرًا فني لنادي الزمالك في الولاية الثانية له

تدريبات استشفائية خاصة للاعبي الزمالك الأساسيين أمام المصري في الكونفدرالية

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

فوز السكة الحديد والمنصورة والبلدية وتعادل بترول أسيوط وأسوان بالمحترفين

بلدية المحلة يهزم بطنطا بثنائية في دوري المحترفين

عاجل.. الزمالك يعلن التعاقد مع السويسري كريستيان جروس

عاجل.. البرلمان الألماني يحجب الثقة عن حكومة شولتس

تحت قيادة جروس.. تدريبات قوية للبدلاء والمستبعدين من مباراة المصري في الكونفدرالية

سعر الذهب اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 بمحال الصاغة

سفيرة البحرين تقيم حفل استقبال لدبلوماسيي وموظفي السفارة احتفالا بالعيد الوطني