دراسة إقرار مواصفات جديدة لمنتجات الكرتون المستخدمة فى التعبئة والتغليف



برعاية اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبناء على توصيات من اللجنة الفنية لشعبة الورق والكرتون التابعة لغرفة الصناعات الكيماوية، تناقش اللجان المختصة من الهيئة العامة للمواصفات والجودة والمركز القومى للبحوث ومصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء إضافة مواصفات جديدة لمنتجات الكرتون المستخدمة فى تعبئة وتغليف المنتجات خاصة منتجات التصدير للأسواق العالمية التى لديها بروز وزايا لايمكن فكها وتركيبها بسهولة.



جاء ذلك بناء على طلب شركة باك تك المصرية التى تعد أولى الشركات المحلية المنتجة لصناديق الكرتون المضلع المخصصة لتعبئة المنتجات ذات البروز والزوايا والتى تطلب أنواع حماية خاصة عند الشحن والتى من أهمها المنتجات الصحية والبورسلين والشاشات والزجاج والمنتجات ذات البروز ولا يمكن فكها وتركيبها بسهولة.

وقال علاء السقطى رئيس مجلس إدارة الشركة أن صناعات التعبئة والتغليف فى مصر تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والسرعة فى مواكبة التطورات العالمية نظرا لما تمثله من أهمية فى الحفاظ على المنتجات أثناء الشحن خاص الشحن الدولى بالاضافة إلى أن الكرتون يلعب دورا هاما فى دعم الاقتصاد الأخضر والصديق للبيئة نظرا لكونه قائم فى معظم الأحيان على إعادة تدوير لأوراق الدشت.