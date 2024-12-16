فوز السكة الحديد والمنصورة والبلدية وتعادل بترول أسيوط وأسوان بالمحترفين

شهدت الجولة ال13 لدوري المحترفين فوز فريق السكة الحديد بقيادة أيمن المزين على فريق سبورتنج بهدفين مقابل هدف.

حيث تقدم السكة الحديد بهدف جون أفيري في الدقيقة الثالثة.

وسجل مروان السيد هدف التعادل لفريق سبورتنج في الدقيقة الخامسة.

وخطف محمود عبد العاطي هدف الفوز السكة في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

وفاز فريق المنصورة بقيادة علاء نوح على فريق ديروط بقيادة البلغاري اتتانوني بهدف مروان شاهين.





وتغلب فريق بلدية المحلة بقيادة حسام عبد العال على فريق طنطا بقيادة خالد عيد بهدفين نظيفين سجلهما محمد الشامي في الشوط الأول ومحمد خالد فليكس في الشوط الثاني.

وتعادل فريق بترول أسيوط بقيادة سعيد صبحي مع فريق لافيينابقيادة حسين شكري بهدف لمثله.

حيث تقدم البترول عبر لاعبه فوزي ابو بكر وتعادل حازم مرسي لافيينا في الدقيقة 24 من الشوط الثاني.



وتعادل فريق أسوان بقيادة هيثم الفيل مع فريق بروكسي بقيادة محمد حامد بهدف لمثله حيث تقدم أسوان عن طريق طلبة محمد وتعادل معتز كاجو لبروكسي.

الترتيب

1- المقاولون العرب 28نقطة

2- المصرية للاتصالات 26نقطة

3- وادي دجلة 23 نقطة

4-كهرباء الإسماعيلية 22 نقطة

5- ابو قير للاسمده 22 نقطة

6- بترول أسيوط 21نقطة

7- بروكسي 21 نقطة

8- الترسانة 20 نقطة

9- اسوان 18 نقطة

10- القناة 17 نقطة

11- بلدية المحلة 15نقطة

12- منتخب السويس15 نقطة

13- راية14 نقطة

14- الداخلية 14 نقطة

15- السكة الحديد 13 نقطة

16-لافيينا 12 نقطة

17- طنطا 12 نقطة

18- سبورتنج 10 نقاط

19- المنصورة 9نقاط

20- ديروط 8 نقاط