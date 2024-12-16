نقابة الفلاحين بالأقصر: وزير الزراعة أكد علي توفير الأسمدة ووصول الدعم لمستحقيه

استقبلت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارته التفقدية اليوم الاثنين لمحافظة الأقصر، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له، المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر،والنوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين وعدد من كبار المزارعين وأعضاء النقابة العامة وأهالي ومزارعي قرية البغدادي بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك استجابة لدعوة النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، وفي مستهل زيارته، التي رافقه خلالها المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، واللواء أمجد سعادة المستشار المالي للوزير رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور على حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، وبحضور جان بيير دو مارجوري، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر.

حرص وزير الزراعة علي الاستماع إلى أعضاء نقابة الفلاحين وقصص النجاح وتجارب المزارعين،كما تفقد وزير الزراعة أيضا، الجهود التي نفذها الجهاز بقرية البغدادي، لتحويلها إلى قرية نموذجية، حيث تشمل تلك الجهود، نماذج لتوحيد الحيازات، وتطوير الري، ومحطة طاقة شمسية.

وأكد فاروق حرص الدولة المصرية، على تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، مشيرا إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير وتنمية الريف المصري «حياه كريمة»، والجهود التي تم بذلها في القرى المصرية.



وأشار وزير الزراعة إلى استمرار جهود وزارة الزراعة في التواصل الدائم المستمر والسريع مع المزارعين في القرى والحقول، والاستماع إلى مشاكلهم لافتا إلى أن هناك توجيهات إلى كافة المسؤولين بوزارة الزراعة بتكثيف التواجد وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وعلاج أي مشكلات تواجه المزارعين.

من جانبه رحب النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين بزيارة وزير الزراعة والوفد المرافق له لمحافظة الأقصر، وشدد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى،مثنيا علي جهود الوزارة والوزير منذ توليه مسؤولية الوزارة، حيث بات مكتبه قبله للفلاحين والمزارعين لحل كافة المشكلات التي تواجههم خلال الفترة الماضية

وقال الأمين العام للفلاحين إن وزير الزراعة أكد خلال حديثه مع الفلاحين على وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، وان تصل الأسمدة للمزارع الفعلي للأرض، فضلا عن تنفيذ أعمال الحصر للمحاصيل على أرض الواقع، وضبط عمليات صرف الأسمدة، والمرور الدوري على الحقول والزراعات.