الأجهزة الأمنية ببورسعيد تضبط تشكيل عصابي استولي على 600 الف جنيها من مواطنين بـ"السلاح"

القت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد قبل قليل، القبض على تشكيل عصابي استولى على 600 الف جنيها، من سيدة وزوجها تحت تهديد السلاح بـ محافظة بورسعيد.



وتلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد بلاغا قبل ساعات من سيدة وزوجها بتعرضهم لسطو مسلح من خارجين عن القانون، رفعوا في وجههم سلاحا ناريا وابيض، واستولوا علي مبلغ 600 الف جنيها، وذلك بأن تتبعوهم بعد خروجهم من الشهر العقاري، بعد بيعهم وحدة سكنية.

وعلي الفور وجه اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء ضياء زامل مدير المباحث، ووجه بسرعة تحديد هوية المتهمين وضبطهم والسلاح، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة للعرض علي جهات التحقيق.



وتوصل فريق البحث الجنائي إلي هوية الـ 4 متهمين وذلك عن طريق تقنين الإجراءات، وأصدرت جهات التحقيق إذن بالظبط، وبناءا علي الإذن الصادر تم ضبط الـ 4 متهمين والسلاح الناري والأبيض المستخدمين، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتم عرضهم علي جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات.

وتبين أن المتهمين الـ 4 كونوا تشكيلا عصابيا وعقدوا العزم علي سرقة المبلغ المالي من السيدة وزوجها لعلمهم ببيعهم الوحدة السكنية بقيمة 600 الف جنيها، وتتبعوهم حتي نزلوا من السيارة الأجرة التي كانوا يستقلونها، واتخذوا من أمام العمارة السكنية الخاصة بهم مسرحا لجريمتهم، وبناء علي ذلك تمت الجريمة.



وتباشر جهات التحقيق بـ محافظة بورسعيد استكمال الإجراءات، وذلك بسؤال المتهمين والمجني عليهم، فيما نسب اليهم، علي أن يتم اتخاذ القرار اللازم بعد انتهاء اجراءات التحقيق