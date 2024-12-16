نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات بمركز أطفيح ويبحث مشاكل المواطنين

أجرى ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة موسعة بمركز أطفيح.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، كفر حلاوة بمدينة أطفيح سيرا على الاقدام للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات، مشددا باستمرار رفع مستوى النظافة.

والتقي نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من الاهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق المركز.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير وتركيب بلاك الانترلوك لعدد ٥٤ شارع بمدينة أطفيح مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

وأختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد أعمال تجارب التشغيل بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسيه بقرية الكداية تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي للقرية.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال زيارته، عز أمين رئيس مركز اطفيح، ونجلاء فتحي

مدير عام الصرف الصحي بأطفيح، وأنور معوض مدير مشروعات مركز اطفيح بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسؤلي مديرية الطرق

والشركات المنفذة للأعمال.

IMG-20241216-WA0073

IMG-20241216-WA0072

IMG-20241216-WA0071

IMG-20241216-WA0070

IMG-20241216-WA0069

IMG-20241216-WA0068

IMG-20241216-WA0064

IMG-20241216-WA0067

IMG-20241216-WA0065

IMG-20241216-WA0066

IMG-20241216-WA0063

IMG-20241216-WA0062

IMG-20241216-WA0061

IMG-20241216-WA0060

IMG-20241216-WA0058

IMG-20241216-WA0059

IMG-20241216-WA0057

IMG-20241216-WA0056

IMG-20241216-WA0055

IMG-20241216-WA0054

IMG-20241216-WA0052

IMG-20241216-WA0051

IMG-20241216-WA0050

IMG-20241216-WA0053

IMG-20241216-WA0049

IMG-20241216-WA0047