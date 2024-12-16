نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات بمركز أطفيح ويبحث مشاكل المواطنين

أخبار مصر
ابراهيم الشهابي نائب
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

أجرى ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة موسعة بمركز أطفيح.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، كفر حلاوة بمدينة أطفيح سيرا على الاقدام للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات، مشددا باستمرار رفع مستوى النظافة.

والتقي نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من الاهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق المركز.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير وتركيب بلاك الانترلوك لعدد ٥٤ شارع بمدينة أطفيح مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

وأختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد أعمال تجارب التشغيل بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسيه بقرية الكداية تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي للقرية.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال زيارته، عز أمين رئيس مركز اطفيح، ونجلاء فتحي
مدير عام الصرف الصحي بأطفيح، وأنور معوض مدير مشروعات مركز اطفيح بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسؤلي مديرية الطرق 
والشركات المنفذة للأعمال.

IMG-20241216-WA0073
IMG-20241216-WA0073
IMG-20241216-WA0072
IMG-20241216-WA0072
IMG-20241216-WA0071
IMG-20241216-WA0071
IMG-20241216-WA0070
IMG-20241216-WA0070
IMG-20241216-WA0069
IMG-20241216-WA0069
IMG-20241216-WA0068
IMG-20241216-WA0068
IMG-20241216-WA0064
IMG-20241216-WA0064
IMG-20241216-WA0067
IMG-20241216-WA0067
IMG-20241216-WA0065
IMG-20241216-WA0065
IMG-20241216-WA0066
IMG-20241216-WA0066
IMG-20241216-WA0063
IMG-20241216-WA0063
IMG-20241216-WA0062
IMG-20241216-WA0062
IMG-20241216-WA0061
IMG-20241216-WA0061
IMG-20241216-WA0060
IMG-20241216-WA0060
IMG-20241216-WA0058
IMG-20241216-WA0058
IMG-20241216-WA0059
IMG-20241216-WA0059
IMG-20241216-WA0057
IMG-20241216-WA0057
IMG-20241216-WA0056
IMG-20241216-WA0056
IMG-20241216-WA0055
IMG-20241216-WA0055
IMG-20241216-WA0054
IMG-20241216-WA0054
IMG-20241216-WA0052
IMG-20241216-WA0052
IMG-20241216-WA0051
IMG-20241216-WA0051
IMG-20241216-WA0050
IMG-20241216-WA0050
IMG-20241216-WA0053
IMG-20241216-WA0053
IMG-20241216-WA0049
IMG-20241216-WA0049
IMG-20241216-WA0047
IMG-20241216-WA0047
IMG-20241216-WA0048
IMG-20241216-WA0048

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتابع انتظام تشغيل سوق اليوم الواحد بالعمرانية

"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط المتحف الكبير والطرق المؤدية إليه

«مشوار الالف الذهبية يبدأ بخطة».. مبادرة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة الإنجابية بالمجان في الجيزة

تحسين البنية التحتية بالقرى المحرومة ضمن "حياة كريمة" في الجيزة

محافظة الجيزة: سوق اليوم الواحد بالعمرانية يفتح ابوابه للمواطنين غدًا

محافظ الجيزة يبحث التوسع في إنشاء أسواق اليوم الواحد

محافظ الجيزة: إزالة 30 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر إنتر ميلان اليوم.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإيطالي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإيطالي

يلا شوت إنتر ميلان LIVE.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإيطالي

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو مباشر دون تقطيع | الدوري الإيطالي

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإيطالي

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر مجانا.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو | الدوري الإيطالي

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)