ترامب يعلن عن إحراز تقدم "ضئيل" بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا

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بوابة الفجر



أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال حديث في منتجع مار إيه لاغو بفلوريدا اليوم الاثنين، عن "تقدم ضئيل" بشأن حل الصراع في أوكرانيا.

وقال ترامب: "نحن نعمل بجد في المساعدة على استعادة الرهائن كما تعلمون في إسرائيل والشرق الأوسط. ونحن أيضا نحاول وقف الحرب الرهيبة والمروعة في أوكرانيا. إننا نحرز تقدما بسيطا"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وفي 7 ديسمبر الجاري، التقى ترامب مع فلاديمير زيلينسكي للمرة الأولى منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية، وبحسب وكالة "رويترز"، أصر زعيم نظام كييف على أن يقدم الغرب ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد انتهاء الصراع، وكرر ترامب بدوره أنه يريد تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وبدء المفاوضات.

وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق شروط حل النزاع، والتي تشمل انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس ونوفوروسيا، ورفض كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ورفع جميع العقوبات الغربية ضد موسكو وإقامة دولة محايدة وغير نووية في أوكرانيا

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