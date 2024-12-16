جيميرجي مصر يعلن عن تفاصيل نسخته الأولى بحضور إعلامي إقليمي ودولي



المهرجان برعاية وإستضافة شركة إمكان مصر من خلال مشروع البروچ - هليوبوليس الجديدة

• خطوة استراتيجية تضع مصر في قلب المشهد الدولي للرياضات الإلكترونية

• مشاركة فرق دولية بفعاليات ضخمة و6 تجارب مختلفة بجوائز تتجاوز 2 مليون جنيه

• حضور متوقع لأكثر من 40،000 زائر ومنافس في المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام.

القاهرة، 16 ديسمبر 2024: عقد جيميرجي مصر مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل نسخته الأولى، التي ستُقام من 30 يناير إلى 1 فبراير 2025 برعاية واستضافة شركة إمكان مصر من خلال مشروع البروچ- هليوبوليس الجديدة. يتم تنظيم المهرجان، الذي يُعد من أكبر الأحداث العالمية في مجال الرياضات الإلكترونية، والألعاب، والترفيه، بتعاون استراتيجي بين ievents، وإنفلونس جروب، وeProjects LLC، وMENATech Entertainment، وهي شركات رائدة في إدارة الفعاليات، والاتصالات وصناعة التجارب.



شهد المؤتمر حضور الأستاذ أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وشريف عبد الباقي، رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المنظمة والرعاة. حيث تم الكشف تفاصيل الحدث الذي يُعد الأول من نوعه في مصر والمنطقة، ويحظى بدعم ورعاية الشركة العالمية ريد بول، وشريك الاذاعة الرسمي NRJ، والشركاء الإعلاميين CairoScene، والفصلة، والقاهرة 24، ويالاكورة، والشريك الترفيهي قول أميم، وشريك التذاكر الرسمي تيكيتس مارشيه.



يقام المهرجان تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، ويُعتبر شهادة على تحول مصر إلى مركز إقليمي للرياضات الإلكترونية في ظل النمو المتسارع عالميًا وإقليميًا. حيث من المتوقع أن تصل صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمية، التي قُدرت قيمتها بنحو 131 مليار دولار في 2017، إلى 221 مليار دولار بنهاية عام 2024، مما يبرز نموها السريع.

ومع وجود نحو 3 مليار لاعب حول العالم — أي نحو نصف سكان كوكب الأرض — يكتسب هذا القطاع أهمية متزايدة. كما قُدرت قيمة هذه الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 7.2 مليار دولار في 2023، مع نحو 70 مليون لاعب، تشكل مصر منهم 58%، حيث تضم نحو 40 مليون لاعب، بما في ذلك 7 ملايين متنافس في الرياضات الإلكترونية، مما يوضح الدور الحيوي للمنطقة في ساحة الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمية.



على مدار ثلاثة أيام، يقدم مهرجان جيميرجي مصر عروضًا حية، ومسابقات، وفعاليات متميزة تشمل 6 تجارب مخصصة للألعاب الإلكترونية، تضم ألعاب الكمبيوتر، والهاتف المحمول، والبلاي ستيشن والواقع الافتراضي، ومحاكيات السباق، وألعاب الطاولة. كما تبلغ الجوائز المالية للفائزين أكثر من 2 مليون جنيه مصري.

وسيتم بث الحدث مباشرة على منصة تويتش ومنصات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى الحضور فرصة للتفاعل مع صناع المحتوى والمؤثرين المحليين والدوليين، مما يوفر للمعجبين فرصًا فريدة للتواصل مع أبرز الشخصيات في هذا المجال.

مع مشاركة فرق دولية، يساهم مهرجان جيميرجي مصر كمنصة لاكتشاف المواهب المميزة بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، مما يتيح لهم تمثيل مصر في المسابقات الدولية. تهدف هذه الجهود إلى نقل المعرفة وتوفير الفرص للمواهب الشابة لعرض مهاراتهم للجمهور العالمي.

كما يشمل المهرجان مسابقات الcosplay، حفلات موسيقية يومية، جلسات نقاشية مع خبراء الصناعة، وعروض ترفيهية وتجربة ممتعة للتسوق عبر متاجر التجزئة، مع توفر المأكولات والمشروبات.

سيشهد المهرجان مشاركة مروان سيري، المؤثر في مجال الألعاب الإلكترونية ومقدم البرامج على قناة "بي إن سبورتس"، الذي تم اختياره سفيرًا رسميًا للمهرجان.

من جانبه، صرح الأستاذ أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة: "الدولة ممثله في وزاره الشباب والرياضة المصرية تدعم بقوة استضافة مثل هذه الفعاليات التي تعزز مكانتنا العالمية في مجال الرياضات الإلكترونية، حيث لا تساهم فقط في تعزيز التفاعل المجتمعي والمشاركة الشبابية، بل تساهم أيضًا بشكل كبير في اقتصادنا. وهذا يتماشى مع توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتضافر الجهود الاستراتيجية لتنويع مصادر النمو الاقتصادي ودفع التحول الرقمي. من خلال الاستثمار في الرياضات الإلكترونية، نخلق فرصًا جديدة للابتكار والتعاون الدولي، مما يضع مصر في صدارة المشهد الرقمي المتطور بسرعة."

أكد أحمد عارف، الرئيس التنفيذي لشركة إمكان مصر، أن استضافة جيميرجي مصر في مشروع البروچ- هليوبوليس الجديدة هي شهادة على التزام إمكان مصر بتقديم تجارب رائدة تجمع بين الابتكار والاستدامة، مما يجعلها الموقع المثالي لاستضافة حدث بهذا الحجم. وأضاف أن هذه الشراكة تعكس رؤية الشركة في تعزيز البروچ كمركز حيوي للترفيه والتكنولوجيا. حيث من خلال دمج المنشآت الحديثة مع ممارسات الاستدامة، تهدف إمكان مصر إلى خلق بيئة تجذب الأحداث الكبرى وتعزز أيضًا التفاعل المجتمعي والنمو في صناعة الرياضات الإلكترونية. مما يتماشى مع توجه الدولة في لعب دور مهم في ساحة الرياضات الإلكترونية العالمية.

كما قال ماريو بيريز جيريرا، الرئيس التنفيذي لشركة MENATech Entertainment: "نسعد بإطلاق النسخة الأولى من مهرجان جيميرجي مصر، الذي يُعد منصة ملهمة تمهد الطريق لمستقبل جديد من الترفيه، والرياضات الرقمية، والابتكار التكنولوجي. نحن واثقون أن هذا الحدث سيُبرز دور مصر كلاعب رئيسي في صناعة الرياضات الإلكترونية العالمية."

وصرح أيضًا المهندس شريف البسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة eProjects LLC: "يتميز السوق المصري بالمواهب المتنامية التي يمكنها التنافس على المستويات الدولية، مما يمكّن البلاد من أن تصبح ليس فقط مركزًا إقليميًا للرياضات الإلكترونية، بل أيضًا مركزًا دوليًا. ومن خلال استضافة حدث دولي مثل جيميرجي مصر، نحن ملتزمون بدعم مواهبنا وتوفير الفرص لهم للتنافس عالميًا. مما سيسهم في نمو صناعة الرياضات الإلكترونية وجذب الاستثمارات العالمية."

جدير بالذكر أن مهرجان "جيميرجي" تم تصميمه خصيصًا لعشاق الرياضات الإلكترونية وألعاب الفيديو من جميع الأعمار. ويهدف إلى خلق بيئة حيوية تجمع بين الواقع والعالم الافتراضي، مما يتيح للمشاركين التفاعل والاستمتاع بتجارب لا تُنسى. منذ عام 2011، حقق المهرجان نجاحات كبيرة، حيث نظم أكثر من 20 نسخة في إسبانيا والأرجنتين والمكسيك، بالإضافة إلى حضوره القوي في الولايات المتحدة الأمريكية وبنما والسلفادور، مما يعكس مكانته العالمية في عالم الرياضات الإلكترونية.