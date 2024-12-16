محافظ الدقهلية: تقييم الوضع الراهن لشبكات الانحدار ومحطات رفع الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بجمصة



اجتمع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم لمناقشة واستعراض وتقييم الوضع الراهن لشبكات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصه،ووضع تصور مبدأي لشبكات الانحدار ومحطات الرفع بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمهندس حاتم فاضل استشاري المحافظة والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي،والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

وأكد محافظ الدقهلية أن اللقاء يهدف إلى دراسة الحلول الممكنة ووضع خطة لحل الوضع الراهن لشبكات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية وكيفية رفع كفاءتها وتطويرها بما يخدم المنطقة ويعظم الاستفادة منها في تعظيم الاستثمار.

وأوضح محافظ الدقهلية أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لحل المشكلات الموجودة في المنطقة الصناعية بالتنسيق والتعاون مع الجهات والمؤسسات والقطاعات المعنية لتذليل أية عقبات تحول دون الاستغلال الأمثل لمعطيات الإنتاج وخلق مسارات جديدة للاستفادة من المنطقة الصناعية بجمصه.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي تفعيلا للزيارة التي كان محافظ الدقهلية قد قام بها للمنطقة الصناعية ووجه خلالها بعدد من الموضوعات من شأنها زيادة فرص الاستثمار فيها وتيسير سبل التصنيع والإنتاج والحفاظ على البيئة وحفاظا على مصالح أصحاب المشروعات والعاملين فيها.