الفجر الرياضي يوضح السبب في عدم ظهور "تيفو" جمهور الأهلي أمام باتشوكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

شهدت الساعات القليلة الماضية والتي صاحبت مواجهة الأهلي وباتشوكا الكثير من الاخبار المتداولة عن سبب منع دخول تيفو جماهير رابطة مشجعي الأهلي بالدوحة لمدرجات ستاد 974 قبل مواجهة باتشوكا بكأس العالم للقارات للأندية.

وعلم "الفجر الرياضي" أن السبب في منع دخول لافتات الجماهير والتيفو الخاص بدخلة الجماهير قبل المباراة هو عدم الحصول على موافقة الجهات الأمنية والتي طلبت الحصول أولا على الموافقات من جانب النادي الأهلي وهو ما لم يحدث ولاقى تجاهل من جانب مسئولي النادي الأهلي.

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كما علمنا أن هناك حالة من الغضب الشديد بين أوساط جميع أعضاء رابطة مشجعي الأهلي بقطر وعشاق ومحبي النادي بسبب ما وصفوه تخاذل إدارة النادي في مساندتهم للحصول على أبسط حقوقهم وهو تشجيع ناديهم بالشكل الأمثل.

ومن المقرر أن يقوم مساء اليوم الاثنين مسئولي رابطة مشجعي الأهلي ببث مباشر لتوضيح ملابسات الأمور التي صاحبت المباراة.

الأهلي وباتشوكا الجهات الأمنية النادى الاهلى دوري المحترفين
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