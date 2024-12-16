القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ غارات جوية ضد عناصر "داعش" في سوريا

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بوابة الفجر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان مساء يوم الاثنين، تنفيذ غارات جوية ضد عناصر تنظيم "داعش" في سوريا.

وقالت في بيان إن قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت يوم 16 ديسمبر غارات جوية دقيقة استهدفت معسكرات وعملاء معروفين لـ "داعش في سوريا".

وأضافت أن الغارات أسفرت عن مقتل 12 إرهابيا من "داعش".

وأفادت في البيان بأنه تم تنفيذ الضربات ضد قادة "داعش" وعملائها ومعسكراتها كجزء من المهمة المستمرة لتعطيل التنظيم وإضعافه وهزيمته، ومنع الجماعة الإرهابية من القيام بعمليات خارجية وضمان عدم سعيه إلى فرص لإعادة تشكيل نفسها في وسط سوريا.

وأفادت بأن تقييمات الأضرار الناجمة عن المعركة جارية ولا توجد مؤشرات على وقوع إصابات بين المدنيين.

وفي السياق، صرح الجنرال مايكل إريك كوريلا بأن "القيادة المركزية الأمريكية بالتعاون مع الحلفاء والشركاء في المنطقة، لن تسمح لـ "داعش" بإعادة تشكيل نفسه والاستفادة من الوضع الحالي في سوريا

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