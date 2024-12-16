بالصور.. اصطدام أتوبيس نقل في تبة على محور شمال الأقصر

محافظات
بوابة الفجر

شهد مدخل محور اللواء سمير فرج حادث مروري لانحراف أتوبيس بداخله 47 راكبا دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية مساء اليوم الإثنين.

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بوقوع حادث انحراف لدى أتوبيس كان يسير على الطريق الزراعي «القاهرة - أسوان» وبداخله 47 راكبا، وتم الدفع بفرق قوات الحماية المدنية وضباط الشرطة إلى محل الحادث.


وأفادت التحريات الأولية أنه أثناء السير على الطريق جرى اختلال في قيادة الأتوبيس من السائقين مما أخرجه عن المسار الطبيعي ليصطدم في تبة عالية خلف البلدورات وأعلى مياه الترعة، كما تهشم بعض الزجاج، ونجى 47 راكبًا من الموت المحقق بأعجوبة.


جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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