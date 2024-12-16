ترامب يتهم دولة وحيدة بالوقوف وراء سقوط الأسد

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بوابة الفجر



صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن تركيا تقف وراء إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في مقره بمار أي لاغو في ولاية فلوريدا، يوم الاثنين: "لا يعرف أحد من يقف وراء الطرف الآخر (في سوريا)، وأنا أعرف. هذه تركيا... إن تركيا تقف وراء ذلك".

ووصف ترامب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "شخص ذكي للغاية".

وأضاف: "إنهم كانوا يريدون ذلك منذ ألف سنة، وهو حقق ذلك، وإن الناس الذين دخلوا البلاد هم تحت سيطرة تركيا".

يذكر أن فصائل المعارضة السورية المسلحة أسقطت حكم الرئيس بشار الأسد يوم 8 ديسمبر الجاري.

ونفى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مشاركة تركيا في العملية التي أدت إلى إسقاط الأسد

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