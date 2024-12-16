"شعر قوي صحي لامع" أفضل الطرق الطبيعية لفرد الشعر دون أضرار

أفضل طرق فرد الشعر بوسائل طبيعية دون أضرار..لكي تحصلين على شعر ناعم ومفرود دون أضرار يحتاج إلى استخدام وسائل طبيعية تحافظ على صحة الشعر وبنيته.

إليك أبرز الطرق الطبيعية لفرد الشعر بشكل صحي دون ضرر

حيث تعد من أبرز الوسائل الصحية والطبيعية لفرد الشعر هي الأقنعة الطبيعية مثل قناع الألوفيرا والموز بالإضافة إلى اتباع روتين عناية يومي متكامل ويعد قناع الألوفيرا لفرد الشعر من العلاجات الطبيعية التي تُحفز نمو الشعر بشكل صحي لاحتوائه على إنزيمات مفيدة وبروتين مشابه للكيراتين الذي يُكوّن بنية الشعر.

فرد الشعر

طريقة تحضير واستخدام قناع الالوفيرا

• يتم استخراج الجل من أوراق الصبار بعد تقسيمها

•ثم يُمزج مقدار صغير من الجل في كوب من الماء الدافئ ويُوزع المزيج على الشعر باستخدام مشط.

• ثم يُترك لمدة 30 دقيقة

• ثم يُغسل الشعر جيدًا.

• إذا كنت تستخدم هلام الألوفيرا المُعبأ يُنصح باختيار النوع الخالي من الكحول للحفاظ على صحة الشعر.

طريقة تحضير واستخدام قناع الموز لفرد الشعر بشكل صحي

يكون الموز من المكونات الفعالة التي تُرطب الشعر وتمنحه النعومة.

و تأتي طريقه تحضير قناع الموز كالتالي:

•تُهرس موزة ناضجة جيدًا وتُخلط مع ملعقتين من اللبن الرائب حتى يتشكل مزيج ناعم.

• يُطبق الخليط على الشعر بالكامل مع تدليك فروة الرأس

• ثم يُغطى الشعر ويُترك لمدة 45 دقيقة.

• بعد انتهاء المدة يُغسل الشعر بالشامبو.

• هذا القناع يُساعد على تغذية فروة الرأس وتحسين ملمس الشعر.

خطوات أساسية للحصول على شعر ناعم ومفرود

• غسل الشعر بالشامبو المناسب:

اختاري شامبو مخصصًا للشعر الجاف وتجنبي استخدامه بكثرة لتفادي إزالة الزيوت الطبيعية.

• استخدام البلسم المرطب:

يُفضل اختيار بلسم يحتوي على مكونات طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زبدة الشيا ويُطبق يوميًا مع التركيز على أطراف الشعر.

• العناية الأسبوعية العميقة:

استخدمي بلسم عميق مرة أسبوعيًا بعد غسل الشعر واتركيه من 3 إلى 5 دقائق ثم اغسليه بالماء البارد لتقليل التشابك والحفاظ على الرطوبة.

• الزيوت الطبيعية: مثل زيت جوز الهند الذي يُذوب ويُطبق على الشعر لمدة تتراوح بين 15 دقيقة إلى ساعة ثم يُغسل بالشامبو.

• التجفيف الطبيعي:

يُفضل ترك الشعر يجف بالهواء وتجنب المجففات الحرارية مع استخدام منتجات خالية من الكحول للحفاظ على ترطيب الشعر ولمعانه.

• غسول خل التفاح لإحياء الشعر:

مع مرور الوقت تتراكم منتجات التصفيف على الشعر مما يُفقده النضارة واللمعان ويعد خل التفاح غسولًا طبيعيًا فعالًا حيث يُخلط ربع كوب من الخل مع كوب ماء ويُستخدم بعد غسل الشعر بالشامبو ثم يُشطف بالماء البارد.

هذا الغسول يُعيد للشعر حيويته ونعومته ويمنحه مظهرًا صحيًا.