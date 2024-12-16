شكوى رسمية إلى لجنة الحكام سلاح " لافيينا " لإعادة حقوقه

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تقدم مجلس إدارة نادي لاڤيينا برئاسة محمود الاسيوطي  بشكوى رسمية إلى لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم بسبب تكرار الأخطاء التحكيمية فى مباريات الفريق بدورى المحترفين والتى تسببت فى فقدان نقاط كثيرة وأثرت على موقف الفريق بالدورى.

 


وبحسب مسوؤلى النادى المشارك بدورى القسم الثانى ' أ ' المحترفين فقد سرد البيان الاعلامى عدة وقائع من ضمنها تعرض الفريق لظلم واضح فى مبارياتة الثلاثة الأخيرة امام فرق القناة والتى قادها تحكيميا احمد العباسى واحمد الفار واسامة هشام بسبب عدم احتساب ركلة جزاء واضحة ثم  مباراة وى وطاقم التحكيم المكون من عمرو عبد الفتاح ووائل فتحى ومحمود بدران والتى تكرر فيها عدم احتساب ركلتى جزاء للفريق أيضا.

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واضاف بيان إدارة نادى لافيينا أن الفريق شهد من طاقم حكام مباريات اليوم امام فريق بترول أسيوط  بالجولة 13 وهم محمد عبد العليم والسيد زهرة ومحمد الحاج عدم احتساب ركلة جزاء بشهادة كل الموجودين بالملعب.


وطالب مجلس إدارة نادي لاڤيينا من مسئولى اتحاد الكرة ولجنة الحكام اختيار حكام على قدر وقوة المباريات حتى لا تتكرر الأخطاء التحكيمية خاصة أن الحكام هم العنصر الأهم فى منظومة كرة القدم.

وتعادل لافيينا بمباراته اليوم امام بترول اسيوط ايجايبيا 1/1 خارج الديار.


ويحتل لافيينا المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة بدورى المحترفين.

أحمد العباسي اتحاد الكرة ولجنة الحكام الأخطاء التحكيمية الاتحاد المصرى لكرة القدم

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