صدقي صخر يكتشف خيانة عمرو وهبه في مسلسل "رقم سري"

بدأت الحلقة الـ 28 من مسلسل رقم سري، باكتشاف لطفي عبود - صدقي صخر خيانة مساعدة وافي - عمرو وهبه.

حيث ابلغته لقاء (ياسمين رئيس) عن قيام عمرو وهبه بطلب قسمة أموال ندى عشماوي الموجودة في بنوك بالخارج مع مجدي - محمد عبده.

وقد قامت لقاء ( ياسمين رئيس) بتعيين مجدي ـ محمد عبده نائب مدير لها.

وتنتهي الحلقة بمواجهة لطفي بـ وافي، ويعترف وافي بأنه يريد نسبة من أموال ندى، ويترك العمل مع لطفي عبود.

مسلسل رقم سري من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات الإلكترونية.

ويعرض لصدقي صخر في الوقت الحالي الجزء الثاني من بودكاست كلام عائلي، الذي يستضيف فيه عدد كبير من النجوم متخصصين للحديث عن عائلاتهم والعلاقات والأولاد والزواج وغيرها من مواضيع اجتماعية، ومن أبرزهم: أشرف عبد الباقي وفيفي عبده وغيرهم.

وقد انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

كما شارك صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ3 أعمال فنية هم كامل العدد + 1 ومسلسل فراولة ومسلسل لانش بوكس.