تفاصيل إنشاء مستشفى عام بمدينة الحمام

ناقشت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب اليوم الإثنبن بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ثلاثة اقتراحات،

حيث استمعت اللجنة برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى إلى ما تم من إجراءات بشأن الطلب الأول بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح والنائب جمال الشورى والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح بشأن إنشاء معهد فنى للتمريض بمطروح وتم الافادة بأنه يوجد بمدينة مرسى مطروح معهد فني تمريض ( بنين - بنات)، وهو شعبة تتبع المعهد الفني الصحي بالإسكندرية ولا يخضع المعهد إداريا أو ماليا لمديرية الصحة بمطروح.

واجتمع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الاسبوع الماضى مع الأستاذ الدكتور محمد خفاجة عميد المعهد الفنى الصحى بالإسكندرية بشأن مقترح تخصيص مساحة لإقامة فرع للمعهد الفنى للتمريض بمطروح بمنطقة علم الروم مع الإقبال على ذلك النوع من التعليم والحاجة لتوفير كوادر بشرية في قطاع التمريض.

كما تم لقاء الدكتور وكيل وزاره الصحة بمطروح وتم مناقشه إمكانية توسعات شعبه المعهد بمطروح مبدئيا ومنح امتداد داخل المستشفى العام بمطروح بعد افتتاح مستشفيات الحميات والصدر وبالتالي نقل بعض الأقسام من مستشفى مطروح العام إليهما،

وبشأن مناقشة المقترح الثانى بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائب رزق جالى والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح بشأن إنشاء مستشفى عام بمدينة الحمام.

أفاد بأنه سيتم عمل رفع كفاءة لمستشفى الحمام المركزى وضمها في إطار استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية بعد الانتهاء من متطلبات الجودة والاعتماد ( GAHAR) وعمل UPLIFT المطلوب واستكمال اعمال الحماية المدنية والتحول الرقمي. وتم تحديد عدد الأسرة المطلوب زيادتها بـ 48 سرير اضافه إلى العدد الحالي بتكلفه تقديرية نحو 800 مليون جنيه طبقًا لما هو وارد بمقترح المشروع.،وكذلك جارى إنهاء إجراءات استلام المبنى الجديد الملحق بالمستشفى بعد مد شبكة الغازات باستكمال أعمال الدفاع المدني بالمبنى للأدوار العلوية وتم تحديد مدة زمنية قدرها ( 6 ) اشهر من بدء تسليم الموقع للجهات المنفذة،كذلك جاري إنهاء أعمال التطوير الشامل لمبنى سكن الاطباء داخل المستشفى بتكلفة 9 ونص مليون جنيه بخلاف البنود المستجدة،بالإضافة إلى أن المستشفى ملحق بها مدرسة تمريض سعتها (4) فصول

كما تم مناقشة المقترح الثالث بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائب جمال الشورى والمهندس مايكل نجيب مدير منطقة تليفونات مطروح بشأن مد كابلات التليفونات بمدينة برانى أفاد بأن نسبة الاشغال في سنترال برانى 24 % بعدد مشتركين 574،من اجمالي سعة السنترال2400خط وتم رفع 12مشروع مخطط لتغطية برانى بالكامل لكن لم يتم التنفيذ لعدم الجدوى اقتصادية ويحتاج توصيل الخدمة المطلوبة لمدينة برانى تمويل عن طريق صندوق الخدمة الشاملة.