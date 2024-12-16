شعرك خشن ويسبب لك الازعاج...طرق فعالة لتنعيم الشعر الخشن بوسائل طبيعية

شعرك خشن ويسبب لك الازعاج إليك أفضل الطرق الفعّالة لتنعيم الشعر الخشن بوسائل طبيعية وآمنة..حيث يعتبر الشعر الناعم أحد معايير الجمال لدى الكثيرين،د لكن الحصول عليه يتطلب اتباع روتين منتظم للعناية بالشعر والتخلص من الشعر الخشن أو الباهت ليس بالأمر السريع إذ يحتاج إلى صبر واستمرارية.

إليك أشهر الطرق الكيميائية لتنعيم الشعر الخشن وأضرارها

تلجأ العديد من السيدات إلي الطرق الكيميائية لتنعيم الشعر مثل الكيراتين والتمليس الياباني، أو التمليس الكيميائي للحصول على شعر مفرود يدوم لعدة أشهر.

ورغم فعاليتها وسرعتها إلا أنها تحمل آثارًا جانبية مثل: تلف الشعر وجفافه وتقصف الأطراف وفقدان اللمعان وظهور مزيج من الشعر المفرود والمجعد مع نمو الشعر تزداد الحاجة إلى تكرار العملية بانتظام.

استخدام مكواة الشعر مكواة الشعر تُعد خيارًا سريعًا لتنعيم الشعر لكنها قد تسبب تلفًا بسبب الحرارة.

لكي تقومي بتقليل الضرر:

1. اغسلي الشعر وجففيه جيدًا.

2. استخدمي رذاذ الحماية من الحرارة.

3. اضبطي حرارة المكواة بما يتناسب مع نوع شعرك.

4. قسّمي الشعر إلى أقسام صغيرة وابدئي بالتمليس من الأسفل.

5. استخدمي رذاذًا مثبّتًا للشعر بعد الانتهاء.

فرد الشعر

تعرفي على أفضل الوصفات طبيعية لتنعيم الشعر الخشن

1. خلطة الألوفيرا:

المكونات: ملعقتان من هلام الصبار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة: اخلطي المكونات وضعيها على شعر مبلل لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي الشعر.

2. خلطة الأفوكادو:

المكونات: ثمرة أفوكادو ناضجة وملعقتان من العسل وملعقتان من زيت الزيتون.

الطريقة: اهرسي المكونات وضعيها على الشعر المغسول لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه.

3. خل التفاح:

المكونات: نصف كوب من خل التفاح وكوب من الماء.

الطريقة: اسكبي المزيج على الشعر بعد غسله بالشامبو واتركيه 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء البارد.

4. الزيوت الساخنة:

المكونات: زيت الزيتون أو جوز الهند قبعة استحمام ومنشفة ساخنة.

الطريقة: سخني الزيت وضعيه على الشعر وفروة الرأس ثم غطيه بمنشفة ساخنة لمدة 10 دقائق قبل غسله.

نصائح للحفاظ على نعومة الشعر من التلف والتقصف

تناولي غذاءً متوازنًا غنيًا بالبروتينات والدهون الصحية.

استخدمي شامبو وبلسم طبيعيين خاليين من المواد الكيميائية.

قصي أطراف الشعر بانتظام.

تجنبي أدوات التصفيف الحرارية قدر الإمكان واتركي الشعر ليجف طبيعيًا.

إذا قمتي بإتباع هذه الخطوات سيضمن لك شعرًا ناعمًا وصحيًا مع مرور الوقت.