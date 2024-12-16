الأهلي يفوز بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

 

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» فوز النادي الأهلي، بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا.. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم ‏في ‏مدينة مراكش للإعلان عن جوائز الأفضل في عام 2024.‏

تسلم الجائزة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، خلال الحفل الذي أقيم في حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ‏‏«فيفا» وباتريس موتسيبي رئيس ‏‏«كاف»، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين ‏الإفريقي والدولي، إلى جانب كوكبة من اللاعبين ونجوم الكرة بالقارة.‏

txt

عاجل- نتائج حفل جوائز الكاف بالكامل لعام 2024.. الأهلي الأفضل

txt

التشكيل الرسمي لمواجهة لاتسيو وإنتر ميلان في الكالتشيو

جاء فوز الأهلي بالجائزة للعام الثاني على التوالي، بعد النجاحات التي حققها النادي على مدار العام، وكان أبرزها فوز الفريق ‏الأول ‏لكرة القدم بالنادي بلقب دوري أبطال إفريقيا.‏

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف باتريس موتسيبي هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

الأكثر قراءة

عاجل- نتائج حفل جوائز الكاف بالكامل لعام 2024.. الأهلي وويليامز الأفضل

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإيطالي

شاهد بالبث المباشر إنتر ميلان اليوم.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإيطالي

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو مباشر دون تقطيع | الدوري الإيطالي

يلا شوت إنتر ميلان LIVE.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإيطالي

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإيطالي

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر مجانا.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو | الدوري الإيطالي