الأهلي يفوز بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» فوز النادي الأهلي، بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا.. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم ‏في ‏مدينة مراكش للإعلان عن جوائز الأفضل في عام 2024.‏

تسلم الجائزة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، خلال الحفل الذي أقيم في حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ‏‏«فيفا» وباتريس موتسيبي رئيس ‏‏«كاف»، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين ‏الإفريقي والدولي، إلى جانب كوكبة من اللاعبين ونجوم الكرة بالقارة.‏

جاء فوز الأهلي بالجائزة للعام الثاني على التوالي، بعد النجاحات التي حققها النادي على مدار العام، وكان أبرزها فوز الفريق ‏الأول ‏لكرة القدم بالنادي بلقب دوري أبطال إفريقيا.‏