الأهلي يفوز بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» فوز النادي الأهلي، بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا.. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في مدينة مراكش للإعلان عن جوائز الأفضل في عام 2024.
تسلم الجائزة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، خلال الحفل الذي أقيم في حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وباتريس موتسيبي رئيس «كاف»، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الإفريقي والدولي، إلى جانب كوكبة من اللاعبين ونجوم الكرة بالقارة.
جاء فوز الأهلي بالجائزة للعام الثاني على التوالي، بعد النجاحات التي حققها النادي على مدار العام، وكان أبرزها فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بلقب دوري أبطال إفريقيا.