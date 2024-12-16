مهرجان Social Media Festival يكرم تامر شلتوت بفندق هيلتون إسكندرية 24 ديسمبر

تكريم تامر شلتوت في الدورة الأولى لمهرجان Social Media Festival

الفجر الفني
تامر شلتوت
تامر شلتوت

قررت إدارة مهرجان Social Media Festival برئاسة الأستاذ بسام عبدالنبي الفنان والإعلامي تامر شلتوت وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر ديسمبر الجاري بفندق هيلتون إسكندرية.

ويأتي تكريم تامر شلتوت لأنه الشخصية الأكثر تأثيرا عام 2024 وذلك بناءا على إستفتاء الجمهور الذي أختاره ضمن الشخصيات التي لها تأثير على السوشيال ميديا في المجتمع المصري والعربي.

يذكر أن آخر أعمال تامر شلتوت مسلسل "حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضي ومسلسل "المداح" الجزء الرابع اللذين تم عرضهما خلال موسم رمضان الماضي.

مهرجان Social Media Festival يعتمد في دورته الأولي على السوشيال ميديا الخاصة بالفنانين والشخصيات العامة وتأثيرهم في المجتمع المصري.

من ناحية أخرى يكرم مهرجان Social Media Festival كوكبة أخرى من النجوم وعلى رأسهم بشرى، نهال عنبر، طارق النهري، تامر فرج، عمرو رمزي، ياسر الزنكلوني، عبير منير، زينة منصور، جلال الزكي، إيناس عزالدين وكوكية أخرى من النجوم.

من جانبه صرح الأستاذ بسام عبدالنبي رئيس المهرجان وقال: مهرجان Social Media Festival هو الأول من نوعه الذي يقام على أساس إختيار الجمهور للفنانين والشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع.

وأضاف "عبدالنبي" تم إختيار الفنانين والشخصيات العامة المكرمة بناءا على إستفتاء الجمهور وليس لإدارة المهرجان تدخل في هذه الإختيارات.

آخر أعمال تامر شلتوت اخبار تامر شلتوت مهرجان Social Media Festival يكرم تامر شلتوت بفندق هيلتون إسكندرية 24 ديسمبر تكريم تامر شلتوت في الدورة الأولى لمهرجان Social Media Festival الإعلامي تامر شلتوت

مواد متعلقة

عاجل- نتائج حفل جوائز الكاف بالكامل لعام 2024.. الأهلي وويليامز الأفضل

بعد حفلها أمس في البحرين.. ميادة الحناوي تتصدر تريند جوجل

بالصور.. بدء الاستعدادات الأولية لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

من السايس لـ القمامة.. كيف نجحت الحكومة في إدارة العشوائية في الشوارع؟

الأكثر قراءة

عاجل- نتائج حفل جوائز الكاف بالكامل لعام 2024.. الأهلي وويليامز الأفضل

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإيطالي

شاهد بالبث المباشر إنتر ميلان اليوم.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإيطالي

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو مباشر دون تقطيع | الدوري الإيطالي

يلا شوت إنتر ميلان LIVE.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإيطالي

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإيطالي

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر مجانا.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو | الدوري الإيطالي