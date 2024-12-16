مقدم 25%.. تسهيلات كبيرة للمستثمرين ضمن المرحلة الثالثة بمدينة الروبيكي

أعلنت وزارة الصناعة أن شركة القاهرة للاستثمار والتطوير مستمرة في تلقي طلبات مستثمري الجلود لحجز 43 مصنعًا جاهزًا ومتكامل التجهيزات بمدينة الجلود بالروبيكي.

تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين

يتضمن الطرح تيسيرات مالية متميزة تشمل مقدمًا بنسبة 25% فقط، مع فترة سماح لمدة سنة، وتقسيط المبلغ المتبقي على مدار خمس سنوات بفائدة سنوية منخفضة تبلغ 10% بالتعاون مع عدد من البنوك.

تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين

يتضمن الطرح تيسيرات مالية متميزة تشمل مقدمًا بنسبة 25% فقط، مع فترة سماح لمدة سنة، وتقسيط المبلغ المتبقي على مدار خمس سنوات بفائدة سنوية منخفضة تبلغ 10% بالتعاون مع عدد من البنوك.

طرح متنوع المساحات

يشمل الطرح:

20 مصنعًا بمساحة 2000 م².

6 مصانع بمساحة 1000 م².

17 مصنعًا صغيرًا بمساحة 121 م².

كما يمكن دمج المساحات لتناسب احتياجات المستثمرين المختلفة.

بيئة صناعية متكاملة وبنية تحتية متطورة

مدينة الجلود بالروبيكي صُممت لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الجلود، مدعومة ببنية تحتية متكاملة تشمل:

شبكات طرق داخلية وخارجية.

محطة معالجة صرف صناعي متطورة.

مركز تكنولوجي للدعم الفني.

مراكز تدريب متخصصة لتأهيل العمالة.

أنظمة أمان متقدمة، بما في ذلك كاميرات مراقبة وشبكات إطفاء مركزية.

التقديم الإلكتروني والتسهيلات الإدارية

يمكن للمستثمرين المحليين والدوليين التقديم إلكترونيًا حتى 25 ديسمبر الجاري عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg).

كما تم تبسيط إجراءات التراخيص ودعم المستثمرين بتقديم الاستشارات الفنية والدراسات اللازمة.

استقطاب كبرى البراندات العالمية

تسعى المدينة لجذب العلامات التجارية العالمية المتخصصة في المنتجات الجلدية النهائية والصناعات المكملة، مع ضمان توفر كافة مدخلات الإنتاج وسلاسل الإمداد محليًا في موقع واحد.

موقع استراتيجي لتعزيز التصدير

تقع مدينة الجلود بالروبيكي بالقرب من:

ميناء السويس البحري (100 كم).

ميناء بور فؤاد البحري (156 كم).

مطار القاهرة الجوي (50 كم).

ميناء العاصمة الإدارية الجوي (24 كم).

كمايتم تطوير خط سكة حديد لربط المدينة بالميناء الجاف في العاشر من رمضان، مما يعزز قدرتها التصديرية.

رؤية مستقبلية

يأتي هذا المشروع في إطار رؤية الدولة لجعل مدينة الجلود بالروبيكي نموذجًا عالميًا لصناعة الجلود، وتطوير الصناعات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية عالميًا.