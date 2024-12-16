بشرى تتألق على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

بشرى تتألق على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

الفجر الفني
الفنانة بشرى
الفنانة بشرى

تألقت الفنانة بشرى، على ريد كاربت مهرجان  القاهرة الدولي للفيلم القصير بإطلالة أنيقة نالت إعجاب الجمهور وأشاد بها.

 

حيث ارتدت بشرى، فستان قصير باللون الأسود، وعليه جاكت فرو باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على الميكب الجرئ حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وأعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع التي تتناسب مع إطلالتها.

 

الفنانة بشرى تتألق في أحدث ظهور لها

فعاليات التكريم في حفل الأفتتاح

وسيشهد حفل الإفتتاح تكريم النجمة ناهد السباعي، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، حيث سيتم منحهم “البرج الذهبي” تقديرًا لمسيرتهم الفنية المتميزة.

 

نبذة عن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
 


مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هو حدث سينمائي سنوي يحتفي بالإبداعات السينمائية في مجال الأفلام القصيرة، سواء كانت روائية، وثائقية، أو تجريبية، ويهدف المهرجان إلى دعم المواهب الشابة وإتاحة منصة عالمية لعرض أعمالهم، مع تعزيز الحوار الفني والثقافي بين صناع السينما والجمهور.


 

يُقام المهرجان في العاصمة المصرية، ويتضمن مسابقات للأفلام القصيرة المحلية والدولية، إضافةً إلى عروض عالمية أولى لأعمال متميزة، كما يشمل المهرجان ندوات وورش عمل تجمع بين المخرجين، النقاد، والجمهور لمناقشة القضايا الفنية وأحدث توجهات السينما القصيرة.

 

كما يتميز المهرجان بتكريمه لشخصيات بارزة في صناعة السينما عن إنجازاتهم وإسهاماتهم الفنية، مما يساهم في تعزيز مكانة القاهرة كمركز ثقافي وسينمائي عالمي.

أحدث ظهور لـ الفنانة بشرى أحدث أعمال بشري السينمائية 1 1 لآلاء محمود ينافس في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير إشادات كبيرة من جمهور مهرجان القاهرة السينمائي بموعد مع الماضي وبداية العرض ٦ ديسمبر أشادت بشرى بموسيقى الضاحك الباكي

مواد متعلقة

صفاء أبو السعود تعود لجمهورها في رمضان 2025 بمسلسل إذاعي جديد بعنوان "بشرى"

"الوثائقية" شريك إعلامي للدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

الأكثر قراءة

عاجل- نتائج حفل جوائز الكاف بالكامل لعام 2024.. الأهلي وويليامز الأفضل

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإيطالي

شاهد بالبث المباشر إنتر ميلان اليوم.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإيطالي

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو مباشر دون تقطيع | الدوري الإيطالي

يلا شوت إنتر ميلان LIVE.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإيطالي

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإيطالي

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر مجانا.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو | الدوري الإيطالي