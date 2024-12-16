الغزاوي: فخور بتتويج الأهلي بجائزة الأفضل في إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

عبر محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن فخره الشديد بتسلم جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا، خلال حفل الاتحاد الإفريقي لكرة ‏القدم «كاف» للأفضل في 2024 الذي أقيم بمدينة مراكش المغربية.‏

وقال: نيابة عن زملائي في مجلس إدارة النادي الأهلي أود أن أتوجه بالشكر إلى الحاضرين وعلى رأسهم الدكتور باتريس موتسيبي ‏رئيس الاتحاد الإفريقي على ما يقوم به من جهود كبيرة لتطوير كرة القدم داخل القارة.‏

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النادي الأهلي الافضل في افريقيا وحسين الشحات وزيزو خارج المنافسة

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وأضاف: تحية تقدير وإعزاز خاصة للمملكة المغربية على التنظيم المثالي والضيافة المميزة، وهو أمر ليس جديدًا على بلد عريق له ‏مكانة كبيرة لدى الجميع.

وأكمل: إنه أمر عظيم للغاية أن أتلقى هذه الجائزة.. أتمنى أن نتوج بها العام القادم للعام الثالث على التوالي، وهو طموح يتطلب منا ‏الكثير. أشكر جماهير الأهلي وأقول لهم أنتم الدافع والحافز دائمًا.

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