لبنان يدين قرار تل أبيب توسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن إدانتها قرار الحكومة الإسرائيليّة توسيع الاستيطان في الجولان السوري المُحتلّ. واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وقالت الخارجيّة اللبنانيّة في بيان: "ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيليّة توسيع الاستيطان في الجولان السوري المُحتلّ، والذي يأتي بالتوازي مع توسّع التوغّل البرّي الإسرائيلي داخل الأراضي السوريّة والتدمير المُمنهج لمقدّرات الدولة السوريّة، فيما يُعدّ انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصّلة".

وأضافت: "الممارسات الإسرائيليّة هذه تهدف إلى تغيير الوضع الديمغرافي في الجولان وتوسيع رقعة الاحتلال، في لحظة انشغال الأشقاء السوريين برسم مستقبل بلدهم، وستعقّد مسار السلام العادل والشامل في المنطقة".

،يذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت الأحد الماضي بالإجماع على خطة قدمها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتعزيز "النمو السكاني" في مستوطنات الجولان المحتل بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الاثنين الماضي أن هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل، مؤكدا أن "الجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا عليها". وذلك بعد توغل الجيش الإسرائيلي عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطرته على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام على إثر سقوط نظام بشار الأسد

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