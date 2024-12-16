رفع 36 ألف طن مخلفات في إطار الاستعداد لإعلان الدقهلية بلا مقالب عشوائية خلال أيام

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جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

بدأت أعمال الرفع والتخلص الآمن من المقالب العشوائية التاريخية بإجمالي كميات 202 ألف طن من أربعة مواقع رئيسية تشمل، مدينة بني عبيد بجوار المقابر، ومقلب قرية منية سمنود مركز أجا،وقريتي كوم النور وميت يعيش بمركز ميت غمر.

تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ولليوم الثاني على التوالي في إطار الاستعداد لإعلان الدقهلية بلا مقالب عشوائية خلال أيام.

وتم رفع نحو 36 ألف طن من المقالب المشار إليها حتى الآن ويجري العمل اليوم في المقالب العشوائية للانتهاء خلال أيام معدودة ليصل عدد المقالب التاريخية التي تم رفعها على مستوى محافظة الدقهلية 12 مقلب تاريخي بكميات بلغت 2 مليون و200 ألف طن.

ويتم نقل تلك التراكمات التاريخيه بإشراف من وزارة التنمية المحلية وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع ويتم نقلها إلى أماكن التخلص الآمن بالمدافن المخصصة بقلابشو مركز بلقاس،ووجه رؤساء الوحدات المحلية لمراكز،بني عبيد وميت غمر وأجا ببحث سبل استغلال الأراضى الناتجة عن إخلاء تلك المقالب التاريخية والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية.

وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية يشرف علي أعمال النقل والتخلص الآمن لجنة برئاسة اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة،ويتابع تنفيذها الاستاذ محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة،والأستاذ فهمي علام وكيل الإدارة،وبإشراف مباشر من الأستاذ محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا.

تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ولليوم الثاني على التوالي

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التراكمات التاريخية الهيئة العربية للتصنيع السكرتير العام المساعد السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق المقالب العشوائية بني عبيد تنفيذ مشروعات طارق مرزوق محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية لليوم الثاني علي التوالي مشروعات خدمية وتنموية مركز ومدينة وزارة التنمية المحلي مشروعات خدمية

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