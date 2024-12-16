ناهد السباعي تخطف الأنظار على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

تألقت الفنانة ناهد السباعي، على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بإطلالة أنيقة نالت إعجاب الجمهور وأشاد بها.

حيث ارتدت السباعي، فستان طويل باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على الميكب الجرئ حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها البني منسدلًا بطريقة جذابة.

الفنانة المتألقة ناهد السباعي

آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي

يذكر أن أحدث أعمال ناهد السباعي، مسلسل "نقطة سودة" الذي تدور أحداثه حول رضوى وشقيقها صلاح يضعان خطة شيطانية للانتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها، لكن تلك الخطة تجد محاولة للتصدي لها من قبل الثنائي عمر وعلي السيوفي، وهو ما يتسبب في انعطاف الأمور بشكل خطير، حينما يقع الثنائي رضوى وعمر في حب بعضهما رغم العداء المشتعل بين الطرفين.

أبطال مسلسل "نقطة سودة"



يشارك في بطولة مسلسل نقطة سوداء، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

فعاليات التكريم في حفل الأفتتاح

وسيشهد حفل الإفتتاح تكريم النجمة ناهد السباعي، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، حيث سيتم منحهم “البرج الذهبي” تقديرًا لمسيرتهم الفنية المتميزة.

نبذة عن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير





مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هو حدث سينمائي سنوي يحتفي بالإبداعات السينمائية في مجال الأفلام القصيرة، سواء كانت روائية، وثائقية، أو تجريبية، ويهدف المهرجان إلى دعم المواهب الشابة وإتاحة منصة عالمية لعرض أعمالهم، مع تعزيز الحوار الفني والثقافي بين صناع السينما والجمهور.





يُقام المهرجان في العاصمة المصرية، ويتضمن مسابقات للأفلام القصيرة المحلية والدولية، إضافةً إلى عروض عالمية أولى لأعمال متميزة، كما يشمل المهرجان ندوات وورش عمل تجمع بين المخرجين، النقاد، والجمهور لمناقشة القضايا الفنية وأحدث توجهات السينما القصيرة.

كما يتميز المهرجان بتكريمه لشخصيات بارزة في صناعة السينما عن إنجازاتهم وإسهاماتهم الفنية، مما يساهم في تعزيز مكانة القاهرة كمركز ثقافي وسينمائي عالمي.