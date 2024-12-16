حمادة هلال يعلن عن موعد طرح أحدث أغانيه "أهالينا ما ربونا"

المطرب حمادة هلال أثار ضجة كبيرة بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه برومو تشويقي لأغنيته الجديدة بعنوان "يا ريت أهالينا ما ربونا"، الأغنية حظيت باهتمام واسع بسبب اسمها المختلف الذي يتسم بالكوميدية والمباشرة، ما جعل الجمهور يتساءل عن المعنى الذي يقف وراء كلماتها، هلال عرف بتقديم أعمال تجمع بين الطابع الاجتماعي والكوميدي، مما يجعل هذه الأغنية من المتوقع أن تلاقي تفاعلًا كبيرًا.

حمادة هلال أعلن عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" عن موعد طرح أغنيته الجديدة "يا ريت أهالينا ما ربونا"، حيث قال في منشوره: "هتشوفوا التربية اللي بجد يوم الأربعاء الساعة 6"، هذا الإعلان أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن محتوى الأغنية، التي يبدو أنها تحمل طابعًا كوميديًا مختلفًا.

منشور حمادة هلال عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام



في سياق آخر انتهى حمادة هلال مؤخرًا من تسجيل أغنيته الجديدة "يا ريت أهالينا ما ربونا"، والتي يتعاون فيها لأول مرة مع المنتج والموسيقي هاني محروس، الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد قماح، ومن المتوقع أن تقدم الأغنية طابعًا فكاهيًا، حيث يعكس عنوانها بشكل غير تقليدي موضوع التربية والأبوة.

يذكر أن الفنان حمادة هلال يواصل تحضيراته لتصوير مسلسل المداح الجزء الخامس، حيث ذهب خلال الفترة القليلة الماضية لتصوير مشاهد من العمل في محافظة قنا، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في موسم دراما رمضان للعام المقبل 2025.