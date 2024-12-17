العثور على طفل حديث الولادة في الأراضي الزراعية بطنطا

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بوابة الفجر

 


عثر أهالى قرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، على طفل حديث الولادة ملقى فى الأراضى الزراعية، منذ قليل.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالى قرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية على طفل حديث الولادة ملقى وسط الأراضي الزراعية.

 

على الفور أمر العميد محمد عاصم مدير مباحث الغربية بتتبع كاميرات المراقبة للتوصل لأهل الطفل.

 

تم نقل الطفل إلى مستشفى المنشاوى العام بطنطا وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

العثور على طفل حديث الولادة طنطا الغربية دفرة

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