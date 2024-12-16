الاتحاد الأوروبي: سنبحث مع السلطات السورية الجديدة إغلاق القواعد الروسية



أعلنت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد سيبحث مسألة إغلاق القواعد الروسية في سوريا مع السلطات الجديدة للبلاد.

وقالت كالاس في ختام اجتماع وزراء الخارجية لدول الاتحاد، يوم الاثنين: "سنتطرق إلى هذه المسألة أثناء اللقاءات مع القيادة على مختلف المستويات".

وذكرت أن هذا الموضوع نوقش خلال الاجتماع الوزاري، وأن بعض الوزراء تحدثوا عن ضرورة طرح شرط إنهاء النفوذ الروسي في سوريا للحوار مع السلطات السورية الجديدة.

وأضافت أنه حتى الآن اتخذ قرار محاورة الجانب السوري على مستوى سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، الذي كان موجودا في لبنان مؤقتا، وزار دمشق يوم الاثنين.

يذكر أن روسيا كانت تحتفظ منذ سنوات بقاعدة جوية في مطار حميميم بريف اللاذقية وبقاعدة بحرية في طرطوس، مستخدمة من قبل السفن الروسية والسوفيتية منذ عام 1971.

وكانت قوات روسية منتشرة في العديد من المواقع الأخرى على الأراضي السورية لتنفيذ مهامها في إطار العملية العسكرية الروسية ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا، التي انطلقت في عام 2015.