فيلم "الفستان الأبيض" يتذيل شباك التذاكر

الفجر الفني
بوابة الفجر

ينافس فيلم "الفستان الأبيض" في دور العرض المصرية، بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح، ليشعل المنافسة في موسم السينما الحالي بين قائمة الأفلام المعروضة.

 

فقد حقق إيرادات ضعيفة مقارنة بفيلم “الهوى سلطان” حيث اكتفى أمس الأحد، بتحقيق إيرادات بلغت 636 جنيه فقط لا غير، حسبما قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال وصناع فيلم "الفستان الأبيض"

 

الفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوي محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال، ويضم فريق العمل "عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي".

 

أحداث فيلم "الفستان الأبيض"

 

حيث تدور أحداث الفيلم حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.

 

الهوى سلطان اسماء جلال أحمد خالد صالح أروى جودة سلوى محمد علي محمود الدفراوى ياسمين رئيس ولبنى ونس

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