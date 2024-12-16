25 ديسمبر.. كريم عبد العزيز يلتقي بجمهوره على خشبة مسرح محمد العلي

الفجر الفني
بوابة الفجر

يستعد الفنان كريم عبد العزيز للإلتقاء بجمهوره من خلال أحدث أعماله المسرحية "الباشا"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، حيث تعد هذه المسرحية واحدة من أبرز فعاليات الموسم، وتشهد مشاركة مجموعة مميزة من النجوم، بينهم هنا الزاهد، هيدي كرم، وويزو.

 

والمسرحية تدور فى إطار اجتماعى كوميدى، ويشارك في البطولة بجانب كريم عبد العزيز، هنا الزاهد، وويزو، وحاتم صلاح، وهيدي كرم، ومصطفى البنان وآخرون.

 

أعمال منتظرة لـ كريم عبد العزيز

 

وعلى صعيد آخر، أعلن الفنان كريم عبد العزيز عن مشاركته في موسم عيد الأضحى لعام 2025 بفيلمه الجديد "الأرض السوداء"، الذي ينتظره الجمهور بشغف.

 

وشارك كريم صورة من كواليس العمل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها برفقة النجوم المشاركين ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، وأحمد غزي، تحت قيادة المخرج بيتر ميمي.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات الطابع الدرامي والإثارة، وهو التعاون الجديد بين كريم عبد العزيز وبيتر ميمي بعد نجاحهما السابق في أفلام حققت صدى واسعًا، يعكس المشروع استمرار كريم في تقديم أعمال متنوعة ومميزة تُضاف إلى مسيرته الفنية الحافلة.

أعماله المسرحية الأرض السوداء الفنان كريم عبد العزيز المخرج بيتر ميمي ضمن فعاليات موسم الرياض كريم عبد العزيز وبيتر ميمي كريم عبد العزيز فعاليات موسم الرياض فعاليات موسم ياسمين صبري

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