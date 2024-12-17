لمواجهة الأزمات والطوارئ.. تنفيذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة نتيجة زلزال وحريق بالجيزة

نفذت محافظة الجيزة سيناريو محاكاة افتراضية لإخلاء مدرسة هشام شتا الإعدادية بنات، وذلك نتيجة وقوع هزة أرضية تزامنت مع اندلاع حريق في معمل المدرسة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث.

ويهدف هذا السيناريو إلى تدريب الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدرسة على كيفية التصرف الأمثل في حالات الطوارئ لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

تفاصيل التجربة

بدأت التجربة بإطلاق جرس الإنذار، حيث سارع الطلاب والمعلمون إلى تنفيذ خطة الإخلاء عبر مخارج الطوارئ المخصصة، متجهين إلى نقاط التجمع الآمنة وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا. وخلال عملية الإخلاء، تمت محاكاة إصابة ثلاث حالات باختناقات طفيفة، حيث تدخلت سيارات الإسعاف الموجودة في الموقع فورًا لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الحالات إلى مستشفى أم المصريين.

الجهات المشاركة في التجربة



شارك في تنفيذ هذا السيناريو العديد من الجهات، من بينها هيئة الإسعاف، الحماية المدنية، الهلال الأحمر، مديريات التربية والتعليم، الصحة، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى غرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة. وجاءت هذه المشاركة المتكاملة لتعكس مدى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة أي أزمة طارئة.

أهداف التجربة وأهميتها



أكد محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، أن هذه التجربة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والعاملين بالمدرسة حول كيفية التصرف الهادئ والمنظم في حالات الطوارئ، بما يضمن سلامة الأرواح ويقلل من المخاطر. كما شدد على أهمية التدريب المستمر والاستعداد المسبق، إذ أن سرعة الاستجابة وحسن التصرف يسهمان في تقليل تداعيات الأزمات.

التأثير العام للتجربة



تركت هذه التجربة انطباعًا إيجابيًا لدى جميع الحاضرين، حيث أظهرت مدى كفاءة الجهات المشاركة في التعامل مع الأزمات، ما يعزز الثقة في قدرة أجهزة الدولة على حماية الطلاب في حال وقوع أي طارئ. وأكد المسؤولون أن هذه التجربة هي جزء من خطة شاملة للاستعداد لمواجهة الأزمات في جميع المدارس، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

تعد هذه السيناريوهات الافتراضية جزءًا مهمًا من جهود الدولة لضمان الجاهزية التامة للتعامل مع الكوارث. فهي تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتدريب الأفراد على حسن التصرف في الأزمات، مما يسهم في تقليل الأضرار والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

IMG-20241216-WA0037

IMG-20241216-WA0038

IMG-20241216-WA0035

IMG-20241216-WA0036

IMG-20241216-WA0033

IMG-20241216-WA0034

IMG-20241216-WA0031

IMG-20241216-WA0032

IMG-20241216-WA0029

IMG-20241216-WA0030

IMG-20241216-WA0027

IMG-20241216-WA0028

IMG-20241216-WA0025