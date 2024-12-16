جيهان إسماعيل ودومينيك حوراني أبرز الحاضرين في مهرجان القاهرة للفيلم القصير

المخرجة جيهان إسماعيل و الفنانة دومينيك حوراني أبرز الحاضرين في مهرجان القاهرة للفيلم القصير

حرص نجوم الفن على حضور ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، أبرزهم: المخرجة جيهان إسماعيل والفنانة دومينيك حوراني.

و تألقت المخرجة جيهان إسماعيل، بتوب وبنطلون باللون الأسود وعليه جاكت طويل مطرز باللونين الأحمر والأسود.

و تألقت الفنانة دومينيك حوراني بفستان تايجر خطفت الأنظار به ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الجرئ حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر و تركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بطريقة جذابة نالت إعجاب الجمهور.

الفنانة دومينيك حوراني

فعاليات التكريم في حفل الأفتتاح

وسيشهد حفل الإفتتاح تكريم النجمة ناهد السباعي، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، حيث سيتم منحهم “البرج الذهبي” تقديرًا لمسيرتهم الفنية المتميزة.

نبذة عن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير





مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هو حدث سينمائي سنوي يحتفي بالإبداعات السينمائية في مجال الأفلام القصيرة، سواء كانت روائية، وثائقية، أو تجريبية، ويهدف المهرجان إلى دعم المواهب الشابة وإتاحة منصة عالمية لعرض أعمالهم، مع تعزيز الحوار الفني والثقافي بين صناع السينما والجمهور.





يُقام المهرجان في العاصمة المصرية، ويتضمن مسابقات للأفلام القصيرة المحلية والدولية، إضافةً إلى عروض عالمية أولى لأعمال متميزة، كما يشمل المهرجان ندوات وورش عمل تجمع بين المخرجين، النقاد، والجمهور لمناقشة القضايا الفنية وأحدث توجهات السينما القصيرة.

كما يتميز المهرجان بتكريمه لشخصيات بارزة في صناعة السينما عن إنجازاتهم وإسهاماتهم الفنية، مما يساهم في تعزيز مكانة القاهرة كمركز ثقافي وسينمائي عالمي.