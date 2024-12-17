محمود وزنة 205 كيلو ومحتاج عملية ب 95 ألف جنيه

محافظات
بوابة الفجر

 

مأساة حقيقية يعيش فيها الشاب محمود طلعت ٢٦ سنة من مرض السمنة المفرطة، حيث يصل وزنة ٢٠٥ كيلو ويحتاج لعمليات بتكلفة ٩٥ ألف جنية.

 

محمود قال أن والدة ووالدتة أقارب اولاد عم، وأصيب هو وشقيقتة بمرض السمنة المفرطة وتوفيت شقيقتة منذ عدة أعوام بنفس المرض.

 

واكدت والدتة أنهم ذهبوا إلى كثير من الأطباء وأكدوا أن تكلفة علاج محمود ٩٥ ألف جنية وهم لا يستطيعوان دفع هذا المبلغ.

 

وطالب محمود علاجة حتى يعيش حياتة مثل الشباب خاصة وأنة لا يستطيع أن يمارس حياتة الطبيعية أو ان يعمل بأى وظيفة بسبب وزنة.

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