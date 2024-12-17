زوج يقتل زوجته بعد تعذيبها بطوخ

شهدت قرية الدير بمدينة طوخ محافظة القليوبية واقعة قتل مأساوية راح ضحيتها زوجة علي يد زوجها بسبب خلافات بينهم، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وبالعرض علي اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية امر بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة.

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ إلى المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام زوج بالتخلص من زوجته بدائرة مركز شرطة طوخ.



وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ ومعاونة النقيب طه سعيد والنقيب أحمد نصر والنقيب كمال إبراهيم محرم معاونى رئيس المباحث قيام زوج بتعذيب زوجته وقيامه بحرقها باماكن متفرقة من الجسد وارتطامها بالحائط حتى لفظت انفاسها الأخيرة بين يديه، وفر هاربا.

كما دلت التحريات ان المتهم والمجنى عليها دائمي تعاطي المواد المخدرة، والشجار الدائم.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى، واستعجال تحريات المباحث وسرعة ضبط المتهم